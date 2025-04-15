Перші у світі перегони сперматозоїдів: де відбудуться та як обиратимуть переможця

Сперматозоїди / © naked-science.ru

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У Лос-Анджелесі, США, відбудуться перші у світі перегони сперматозоїдів із камерами високої роздільної здатності та мікроскопічними гоночними трасами.

Про це пише Traded.

Перегони сперматозоїдів організовує стартап Sperm Racing. Подія відбудеться 25 квітня в Hollywood Palladium. Очікується, що натовп глядачів становитиме понад 1000 осіб.

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Звісно, «спортсменів» у цих перегонах не буде видно, але стартап зробив усе можливе, щоб наблизити глядачів до дійства. Подія міститиме використання камер із високою роздільною здатністю і ретельно спроєктованого мікроскопічного гоночного треку, який імітує репродуктивну систему людини. Перегони розгортатимуться в режимі реального часу.

Стартап подбав і про те, щоб подія висвітлювалася як повноцінне, справжнє спортивне протистояння. Будуть пресконференції, прямі трансляції та навіть ставки.

Стартап вже зібрав мільйон доларів на реалізацію концепції.

Хоча багато хто може поквапитися відкинути цю ідею як безглуздий трюк без реальної цінності і посміятися з неї, насправді за цим ажіотажем стоїть дещо більше. Ця подія висвітлює серйозну проблему: зниження чоловічої фертильності. Дослідники показали, що за останні 50 років кількість сперматозоїдів у світі скоротилася більш ніж на 50%. Sperm Racing намагається підвищити обізнаність про цю проблему, заохочуючи людей до цих дивних перегонів. Стрес, неправильне харчування, алкоголь і куріння — все це сприяє погіршенню здоров’я сперми. Гейміфікація концепції, якою б дивною чи кумедною вона не здавалася, заохочує чоловіків звернути увагу на своє репродуктивне здоров’я.

Нагадаємо, як сперма пов’язана із тривалістю життя чоловіків. Науковці заявили, що чоловіки з кращою якістю сперми живуть на три роки довше.