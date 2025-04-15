Як податкова дізнається, чим ви торгуєте онлайн

Євро / © Pixabay

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Фіскальні органи не мають на меті перевіряти тих, хто час від часу продає старі особисті речі в соцмережах чи месенджерах. Їхня увага зосереджена на тих, хто здійснює масштабну торгівлю новими товарами без сплати податків.Про

Про це сказав економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE.

«Згідно з нормами Податкового кодексу, системним вважається саме регулярний продаж однорідних товарів. І саме на таку діяльність спрямовані зусилля податкової. За наявними планами, перевірки стосуватимуться тих фізичних осіб або підприємців, які торгують новими речами, що не є їх особистими, у великих обсягах — сотні одиниць на місяць. Ідеться про нові гаджети, навушники, телефони чи подібну продукцію. Якщо заробітки від такої діяльності значно перевищують ресурси, які податкова має витратити на їх виявлення — ці особи потрапляють у зону ризику».

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Фахівчиня наголосила, що йдеться про мільйонні обсяги недоотриманих надходжень до бюджету щомісяця.

«Мова не про поодинокі продажі — лише значні суми викликають інтерес з боку податкової. Йдеться про тіньову діяльність із щомісячними прибутками в мільйони гривень. Як виявляються такі операції? Наприклад, через дані, що надходять із банківських систем або з інструментів моніторингу, таких як РРО — Реєстратори розрахункових операцій».

Контроль за грошовими потоками здійснюється через сукупність даних — із систем РРО, банків, маркетплейсів і відкритих джерел.

«Саме інформація, отримана від РРО, дозволяє податковій відстежити, які обсяги продукції реалізуються тими чи іншими суб’єктами. Це основа для подальших перевірок — чи були сплачені податки за фактом продажу. Крім того, використовуються й відкриті дані, наприклад, із соцмереж».

«Якщо хтось веде активну торгівлю через телеграм, Instagram чи великі маркетплейси, і при цьому не декларує доходи, а суми відповідають рівню, за який варто боротися — податкова втрутиться. Йдеться про співвідношення витрат на перевірку і потенційного доходу для бюджету».

Навіть без активного використання нових підходів до контролю, державна податкова служба вже показала високі результати — лише за перший квартал цього року план перевиконано на рекордні 36 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи підніматимуть знову податки для українців.