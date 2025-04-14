Вчені відкрили нову групу крові, якої немає у 99% людей. / © pixabay.com

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Понад півстоліття після виявлення загадкового випадку в жінки з незвичною кров’ю, вчені нарешті розгадали його природу. Міжнародна команда дослідників з Великої Британії та Ізраїлю підтвердила існування нової системи груп крові, яка отримала назву MAL. Її має менше одного відсотка населення планети.

Своє дослідження вчені оприлюднили в University of Bristol.

Перший випадок цієї рідкісної особливості зафіксували ще в 1972 році у вагітної жінки, у якої не виявили типову для всіх інших людей молекулу на поверхні еритроцитів. Цей феномен залишався незрозумілим до 2024 року, коли дослідники встановили генетичне підґрунтя цієї аномалії.

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Більше ніж просто AB0

Хоча більшість людей знають лише про основні групи крові — AB0 та резус-фактор, насправді існує понад 40 визнаних систем, які базуються на специфічних білках та вуглеводах на клітинах крові. Вони діють як сигнальні мітки, і будь-яка невідповідність між донором і реципієнтом може викликати важкі імунні реакції.

Що таке MAL?

Антиген AnWj, як виявилося, присутній на еритроцитах майже у всіх людей. Проте у випадку з пацієнткою 1972 року він був відсутній. Лише нещодавно вдалося встановити, що цей антиген закодований білком MAL, звідси й назва нової системи.

Цей білок відповідає не лише за стабільність клітинної мембрани, а й за транспортування речовин між клітинами. Антиген AnWj з’являється не одразу після народження, що може ускладнювати виявлення таких випадків у дітей.

Генетика і мутації

Виявлено, що мутації у двох копіях гена MAL призводять до повної відсутності антигену. Але вчені також зафіксували кілька випадків, коли AnWj зникав і без мутацій — це може бути наслідком певних хвороб крові, що тимчасово пригнічують активність гена.

Щоб довести причинно-наслідковий зв’язок, дослідники пересадили здоровий ген MAL у клітини пацієнтів з рідкісною кров’ю. Після цього на поверхні з’явився антиген, що підтвердило роль цього білка у формуванні нової системи.

Чому це важливо?

Завдяки відкриттю медики зможуть проводити генетичний тест на MAL, щоб встановити, чи є рідкісна кров пацієнта вродженою особливістю чи ознакою захворювання. Це критично важливо при переливаннях і для раннього виявлення проблем із кровотворенням.

Хоч випадки з такою кров’ю рідкісні, неправильне переливання може мати фатальні наслідки. Нове відкриття дає змогу підвищити точність діагностики та зробити ще один крок до персоналізованої медицини.