Санкції проти Олени Шевцової були застосовані з порушенням процедури, - Лямець

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Санкції проти колишньої співвласниці IBOX bank Олени Шевцової не були належним чином юридично обґрунтовані та можуть бути обумовлені її успішним судовим протистоянням з НБУ. Про це на своїй сторінці у Facebook пише економічний журналіст Сергій Лямець.

"За даними моїх джерел, санкції проти власниці IBOX Bank було введено навіть в порушення чинної процедури. Не було навіть передбаченого законом засідання Міжвідомчої групи з питань реалізації санкційної політики, комісію просто поставили перед фактом. А на запитання "Чому не було жодного розслідування?" відповіли: "Так треба". Зрозуміло, що причина появи цього пакету - геть не Арбузов, не Клюєв, навіть не Поліщук. Це Олена Шевцова, колишня власниця IBOX Bank. Причина – на мою думку, бо вона надто далеко просунулася, аби виграти суди в Національного Банку", - зазначає журналіст.

За його словами, з усіх осіб, на яких було накладено санкції, лише Шевцова представляє великий український бізнес, який свого часу було ліквідовано без пояснення причин.

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"Шевцова геть не свята, але, на відміну від Поліщука, державу не обкрадала, а завжди займалася певними видами бізнесу. Її бізнес було ліквідовано без якихось там підстав, просто тому, що потрібно було когось принести в жертву, аби Офіс президента взяв під контроль певний ринок. Проте Шевцова почала воювати у судах, і надто просунулася у судовій війні проти НБУ/Офісу. Я глибоко переконаний, саме через це проти пані Шевцової запровадили санкції", - пише Сергій Лямець.

Він зазначив, що сама Шевцова вважає введені проти неї санкції рейдерською атакою на її бізнес і звинувачує у причетності до цих подій двох колишніх силовиків – екс-посадовця СБУ Артема Шила та екс-заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Лямець наголосив, що обох було звільнено з їхніх відомств через звинувачення у масштабній корупції, наразі НАБУ розслідує проти них справи.

На його думку, подібний підхід до санкційної політики дискредитує президента Володимира Зеленського, який підписав рішення РНБО про запровадження обмежень.

"Використання силовиками санкційного механізму для "лічняків" та "віджиму" активів дискредитує і сам механізм, і владу. І прямо підставляє Зеленського. Але кейси останніх часів, зокрема і кейс Шевцової, явно пробивають дно, оскільки виглядають саме як "лічнякі" та рейдерство, і вже не мають жодного відношення до загроз нацбезпеці", - вважає Сергій Лямець.

На його думку, санкції, які силовики вводять з метою тиску на бізнес, руйнують державу. Втім, він вважає, що Олена Шевцова здатна покласти край цій практиці.

"Є гарна новина і погана. Гарна (для бізнесу) в тому, що Шевцова - це той "троянський кінь" у санкційному стартапі силовиків. Багато чув про її характер, і тому припускаю, що вона рано чи пізно і розвалить сам стартап, і наздожене стартаперів. А погана (для влади) - що такі відверто висмоктані з пальця санкції – це своєрідна вибухівка, яку 5-6 ефективних менеджерів заклали під Володимира Зеленського та усю державу загалом. Цікаво, чи в Офісі знають, яким насправді було підґрунтя під санкціями? Якщо ні, нехай перевірять. Дуже здивуються", - підсумував журналіст.