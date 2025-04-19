Путін водитиме Трампа за ніс: експерт про домовленості між РФ і США

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський “фюрер” Володимир Путін не зацікавлений у припиненні вогню, а тому навряд чи серйозно погодиться на пропозиції Сполучених Штатів Америки.

Таку думку висловив політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук, коментуючи ситуацію довкола переговорів США та РФ в інтерв'ю Главреду .

"Путін тактично може погодитися на певні домовленості зі Сполученими Штатами, але суто для того, щоб "розвести опонента", обдурити його. Тому Путін просто водитиме Трампа за ніс, щоб демонстративно показати його слабкість", - наголосив експерт.

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З його слів, з американцями господар Кремля не домовиться ще й тому, бо переконаний, що американці "мріють його вбити і, таким чином, усунути від влади, як вони зробили, наприклад, із Каддафі".

"Путін постійно говорить про Каддафі - схоже, образ Каддафі міцно засів у його голові, що й формує путінську параною. У тому, що сталося з Каддафі, Путін звинувачує США - мовляв, Каддафі повірив американцям, пішов із ними на угоду, і ось що з ним сталося. Тому Путін буде вводити Трампа за ніс, щоб потім виставити його повним ідіотом", - наголосив Олещук.

Дата публікації 08:24, 19.04.25 Кількість переглядів 14 Екстрено! США можуть визнати Крим російським?!