NASA показало унікальні знімки астероїда-арахіса

Астероїд Дональдйохансон / © NASA

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20 квітня 2025 року космічний зонд NASA «Люсі» здійснив зближення з астероїдом Дональдйохансон, який став другим об’єктом у межах місії. Проліт відбувся на відстані близько 1000 км, що дозволило зробити перші детальні знімки цього космічного тіла, яке нагадує арахіс за своєю формою.

Про це повідомила пресслужба NASA.

Небесне тіло, назване на честь археолога, який відкрив одного з предків людства, виявилося несподівано великим (8×3,5 км) і нагадує за формою арахіс.

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Ці дані підтверджують гіпотезу про те, що астероїд є контактною парою — двома зрощеними об’єктами. Такі структури рідкісні й можуть розповісти про процеси формування Сонячної системи. Вчені також зафіксували повільне обертання тіла навколо своєї осі.

Дональдйохансон — лише друга «тренувальна» ціль місії «Люсі» на шляху до головної мети: троянських астероїдів Юпітера. Ці древні камені, що супроводжують газового гіганта, збереглися з часів народження планет.

До 2033 року зонд дослідить до десятка троянців, але вже зараз ясно: його наукові інструменти працюють чудово. Вартість місії — $1 млрд доларів.

Нагадаємо, людство готується до «зустрічі» із міжзоряними мандрівниками з інших планетних систем.