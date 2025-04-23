NASA показало уникальные снимки астероида-арахиса

Астероид Дональдйохансон / © NASA

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20 апреля 2025 года космический зонд NASA «Люси» осуществил сближение с астероидом Дональдйохансон, который стал вторым объектом в рамках миссии. Пролет произошел на расстоянии около 1000 км, что позволило сделать первые подробные снимки этого космического тела, напоминающего арахис по своей форме.

Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Небесное тело, названное в честь открывшего одного из предков человечества археолога, оказалось неожиданно большим (8×3,5 км) и напоминает по форме арахис.

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Эти данные подтверждают гипотезу о том, что астероид является контактной парой — двумя сросшимися объектами. Такие структуры редки и могут поведать о процессах формирования Солнечной системы. Ученые также зафиксировали медленное вращение тела вокруг своей оси.

Дональдйохансон — лишь вторая «тренировочная» цель миссии «Люси» на пути к главной цели: троянским астероидам Юпитера. Эти древние камни, сопровождающие газового гиганта, сохранились со времен рождения планет.

К 2033 году зонд исследует до десятка троянцев, но уже сейчас ясно: его научные инструменты работают отлично. Стоимость миссии — $1 млрд долларов.

Напомним, человечество готовится ко «встрече» с межзвездными путешественниками из других планетных систем.