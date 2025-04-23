Когда сажать картофель после Пасхи в апреле, мае: самые благоприятные дни 2025 года

Когда сажать картошку

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Весна в Украине — это не только время пробуждения природы, но и горячая пора для огородников. Одним из важнейших дел в апреле-мае является посадка картофеля, ведь именно этот овощ является одним из основных на столе украинцев. Традиционно многие ориентируются на церковные праздники, и Пасха является своеобразным ориентиром для начала активных работ на огороде. Поэтому самое время задуматься, когда лучше всего приступать к посадке картофеля, чтобы получить щедрый урожай.

Когда сажать картошку

Хотя существуют общие рекомендации, точная дата посадки картофеля в открытый грунт весной является достаточно гибкой и зависит от нескольких важных факторов, прежде всего от погодных условий и температуры почвы.

Специалисты отмечают, что ключевым моментом является стабильное потепление. Желательно, чтобы почва на глубине 10-12 сантиметров прогрелась до +10…+12 градусов Цельсия. Обычно такая температура в большинстве регионов Украины устанавливается в период с конца апреля до середины мая.

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Традиционно считается, что после Пасхи уже можно смело приступать к посадке картофеля. В 2025 году, когда Пасха отмечалась 20 апреля, конец апреля и начало мая выглядят достаточно благоприятными для этой работы. Мягкий весенний климат, обычно устанавливаемый в этот период, создает оптимальные условия для прорастания клубней и их дальнейшего развития.

Когда сажать картошку по лунному календарю

Согласно посевному календарю на май 2025 года, учитывающему фазы Луны и их влияние на рост растений, наиболее благоприятными датами для посадки картофеля являются 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29 и 30 мая.

Когда сажать картофель в апреле и мае

Однако, не стоит забывать и о возможностях апреля. Как отмечают агрономы, в апреле 2025 года после Пасхи также есть несколько удачных дней для посадки картофеля — это 23, 24 и 28 числа.

Итак, хотя начало мая традиционно считается оптимальным временем для посадки картофеля, в 2025 году благоприятные дни есть и в конце апреля, особенно 23, 24 и 28 числа, а также почти весь май. Главное — ориентироваться на состояние почвы и стабильность теплой погоды. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать лучшие условия для роста картофеля и осенью собрать богатый и вкусный урожай.