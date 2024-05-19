Как резать картофель для посадки, как посадить его правильно

Нужно ли разрезать картофель перед посадкой, как это правильно сделать

Зачем резать картошку для посадки

По мнению экспертов, оптимальным картофелем для посадки является клубень размером с куриное яйцо. Но новые высокоурожайные сорта в большинстве своем крупноклубневые и почти не дают мелкого урожая, поэтому для посадки приходится разрезать картофель.

Кроме того, доказано, что разрезание картофеля на части полезно и с учетом физиологии клубня. Это стимулирует прорастание глазок. Доказано, что если на целом клубне прорастают не все глазки, некоторые так и остаются спящими и отмирают с остатками клубня, то на каждой разрезанной частице картофелины прорастают почти все.

Как разрезать картофель для посадки

Основные рекомендации по разрезанию картофеля для посадки таковы.

В зависимости от размера картофелины ее можно разрезать пополам или даже на 3-4 части.

Как определить, насколько частей лучше разрезать клубень. Оптимальная для посадки масса клубня – это 25-30 граммов. Поэтому картофель массой 50-60 г можно разрезать на две части, весом 75-90 г – на три, а большие клубни весом 100-120 г – на четыре части.

При делении на 3 части сначала отрезают треть, а затем еще режут вдоль на две (Т-образный разрез), на 4 части резку осуществляют в двух взаимно перпендикулярных направлениях, поперечном и продольном.

Как сажать разрезанный картофель

Через незащищенную поверхность клубня могут проникать болезнетворные микроорганизмы. На свежий разрез отрицательно влияют низкие температуры и высокая влажность почвы. Поэтому порезать картофель нужно заранее.

Нарезание клубней лучше начинать заранее, хотя бы за 5-7 дней до посадки, и хранить посадочный материал тонким слоем, резаной поверхностью вверх в теплом помещении. За это время на срезе появится раневая перидерма – жесткий слой, защищающий части картофеля от неблагоприятных воздействий среды. Еще лучше порезать картофель за 25-30 дней до посадки и прорастить его в светлом, отапливаемом помещении, где температура днем держится 16-18°C, ночью — 8-10°C. За это время на резаной поверхности картофеля не только образуется раневая перидерма, а с другой стороны клубня – толстые, крепкие побеги.

Прорастить картофель можно следующим образом. Проращивание начинают за 45-55 дней до посадки, через 25-30 дней обычного проращивания раскладывают в ящики на торфо-крошку или опилки слоем 5 сантиметров. Сверху картофель засыпают таким же слоем. Торф или опилки периодически смачивают водой или раствором смеси удобрений. Чтобы приготовить раствор удобрения, на ведро воды принимают 20 г хлористого калия, 60 г суперфосфата и 15 г мочевины. Таким образом, можно получить рассаду высотой 5-10 см, с хорошо развитой корневой системой.

Высаживают резаный картофель по той же схеме, как и целый. Можно посадить несколько погуще. Посадку начинают , когда почва прогреется до 6-7°C на глубину посадки 6-8 см, это несколько меньше, чем целый картофель.

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