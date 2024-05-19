Як різати картоплю для садіння, як посадити її правильно

Чи потрібно розрізати картоплю перед садінням, як це правильно зробити

Навіщо різати картоплю для садіння

На думку експертів, оптимальною картоплею для садіння є бульба розміром з куряче яйце. Але нові високоврожайні сорти здебільшого крупноклубневі та майже не дають дрібного врожаю, тому для садіння доводиться розрізати картоплю.

Крім того, доведено, що розрізання картоплі на частини корисне і з огляду фізіології бульби. Це стимулює проростання вічок. Доведено, що якщо на цілій бульбі проростають не всі вічка, деякі так і залишаються сплячими та відмирають із залишками бульби, то на кожній розрізаній частинці картоплини проростають майже всі вічка.

Як розрізати картоплю для садіння

Основні рекомендації щодо розрізання картоплі для садіння такі.

Залежно від розміру картоплини її можна розрізати навпіл або навіть на 3-4 частини.

Як визначити, наскільки частин краще розрізати бульбу. Оптимальна для садіння маса бульби — це 25-30 грамів. Тому картоплю масою 50-60 г можна розрізати на дві частини, вагою 75-90 г -- на три, а великі бульби вагою 100-120 г — на чотири частини.

При діленні на 3 частини спочатку відрізають третину, а потім ще ріжуть уздовж на дві (Т-подібний розріз), на 4 частини різання здійснюють у двох взаємно перпендикулярних напрямках, поперечному і поздовжньому.

Як садити розрізану картоплю

Через незахищену поверхню бульби можуть проникати хвороботворні мікроорганізми. На свіжий розріз негативно впливають низькі температури та висока вологість ґрунту. Тому порізати картоплю потрібно заздалегідь.

Різання бульб найкраще починати завчасно, хоча б за 5-7 днів до посадки, і зберігати посадковий матеріал тонким шаром, різаною поверхнею вгору в теплому приміщенні. За цей час на зрізі з'явиться ранова перидерма — твердий шар, що захищає частини картоплі від несприятливих впливів середовища. Ще краще порізати картоплю за 25-30 днів до посадки та проростити її у світлому, опалюваному приміщенні, де температура вдень тримається 16-18°C, вночі - 8-10°C. За цей час на різаній поверхні картоплі не лише утвориться ранова перидерма, а з іншого боку бульби -- товсті, міцні паростки.

Проростити картоплю можна наступним чином. Пророщування починають за 45-55 днів до посадки, через 25-30 днів звичайного пророщування розкладають у ящики на торфо-крихту або тирсу шаром 5 сантиметрів. Зверху картоплю засипають таким же шаром. Торф або тирсу періодично змочують водою або розчином суміші добрив. Щоб приготувати розчин добрива, на відро води беруть 20 г хлористого калію, 60 г суперфосфату і 15 г сечовини. Таким чином можна отримати розсаду висотою 5-10 см, з добре розвинутою кореневою системою.

Висаджують різану картоплю за тією ж схемою, як і цілу. Можна посадити дещо густіше. Садіння починають, коли ґрунт прогріється до 6-7°C на глибину посадки 6-8 см, це дещо менше, ніж цілу картоплю.

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