Чому в Україні є проблеми з ротацією військових: нардеп пояснив

В Україні армія налічує понад один мільйон людей. Частина із них залучена у війні, яку розв’язала РФ проти України. Проте далеко не всі наші військові пішли на ротацію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив нардеп Олександр Федієнко.

“Так, це питання, яке постійно на слуху. Але давайте почнемо з того, що ви сказали про ротацію. Я завжди казав і кажу, що наша армія, яка каже вище військове керівництво, налічує понад 1 млн. Я не кажу, що весь 1 млн знаходиться постійно на лінії бойового зіткнення. Але для мене незрозуміло, чому навіть з урахуванням цієї чисельності ми не можемо зробити ротацію для тих, хто вже рік чи два на лінії бойового зіткнення. Тут, на мій погляд, є деяке недопрацювання вищого військового керівництва”, - наголосив нардеп.

За його словами, демобілізацію зробити зараз неможливо.

“Це не АТО, це реальна війна. Зробити демобілізацію фізично неможливо, а ротацію - так. Її треба робити, нашим військовим треба давати відпочивати”, - підкреслив Федієнко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку по Харківщині 19 травня, внаслідок якої, за останніми даними, загинули п'ятеро людей, зокрема – вагітна жінка.

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