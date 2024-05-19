Наступ Росії на півночі Харківщині: генерал Годжес відзначив проблеми окупантів

Росія не змогла в жодному місці здійснити серйозного прориву і зупинилася в наступі.

Невдалий наступ російської окупаційної армії на півночі Харківщини демонструє нездатність РФ досягнути переваги на полі бою, попри те, що Україна упродовж 6 місяців не отримувала необхідної військової підтримки від західних партнерів.

На цьому наголосив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес в коментарі “24 каналу”.

За його словами, українські солдати, які захищають Харків та інші населенні пункти на Східному напрямку, перебувають в дуже важких умовах, однак в Росії також є великі проблеми.

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Бен Годжес відзначив, що українські захисники роблять все можливе тими засобами, які вони мають. Водночас Росія продовжує докладати зусилля, щоб задавити ЗСУ артилерією та масованими атаками піхотою, в яких росіяни втрачають понад 1000 людей щодня.

“Це не може тривати вічно, але водночас це вказує на проблеми, які все ще має Росія... Тому битва за Харківщину не стане вирішальною, адже якби вона такою була, то це б означало, що вона закінчить війну. Я цього не бачу. Також не вірю, що Росія має можливість досягти вирішального нокауту України”, – підкреслив він.

Бен Годжес наголосив, що Росія не змогла в жодному місці здійснити серйозного прориву і зупинилася в наступі на Харківщині, попри те, що Україна не отримує послідовної підтримки від Заходу та поки що не наростила свою армію.

Нагадаємо, російське командування підганяло наступ на Харківщині, щоб встигнути до візиту Путіна в Китай.

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