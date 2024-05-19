"Окупанти загнали себе у пастку": Коваленко про наступ РФ на Харківщині

За словами Коваленка, російське командування підганяло події на Харківщині, щоб встигнути до візиту Путіна в Китай.

Кремль в інформаційному потоці намагається виставляти наступ в Харківській області як щось епічне, переможне та глобальне, проте вільних ресурсів для бойових дій у росіян не так багато.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає Оbozrevatel.

За його словами, у напрямку на Вовчанськ зараз активно застосовуються засоби російської 1-ї та 47-ї танкових дивізій 1-ї танкової армії, було передано зі складу УВ "Запад", що своєю чергою позначилося на інтенсивності бойових дій на Куп'янському напрямку.

У напрямку на Липці атакують сили російської 18-ї мотострілецької дивізії (МСД).

Фото: Deepstatemap

Коваленко стверджує, що на цьому напрямку окупанти загальмували наступ через відсутність резервів, які не дозволили цій тактичній групі рухатися далі, а втрати своєчасно не компенсувалися.

"Російське командування підганяло події, щоб встигнути зі своїм "наступом" на Харків до візиту Путіна в Китай, і в результаті вони самі себе загнали в пастку. Як підсумок – відсутність реального результату й витрати значного ресурсу, який і так критично обмежений", – стверджує експерт.

Аналітик не виключає, що для надання масштабів тому, що відбувається, окупаційні війська можуть активізуватися в Сумській області. Проте він певен, що "ні про який наступ на Суми і не йдеться.

Раніше військові розповіли, чи є зараз загроза захоплення Харкова.

Також у ВВС написали, що українська оборона під Харковом небезпечно стоншується.

Читайте також: