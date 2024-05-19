Закрити небо над Україною: НАТО вже має модель – Business Insider

НАТО вже має дієву модель захисту неба України від російських атак. Ця модель була наочно продемонстрована під час іранської атаки на Ізраїль у квітні.

Про це пише видання Business Insider.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зокрема висловив переконання, що ракети-перехоплювачі можуть запускатися з території сусідніх з Україною країн НАТО, таких як Польща та Румунія, аби прикрити принаймні західні області України.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило що правлячі та опозиційні партії Німеччини висловлюють підтримку ідеї захисту прикордонних до НАТО регіонів України.

"Західні країни могли б захистити частину повітряного простору України поблизу території НАТО та збивати російські безпілотники і ракети. Це зменшило б навантаження на українську протиповітряну оборону та дозволило б їм захистити фронт. Як у випадку з Ізраїлем, де допомагали Франція, Велика Британія та інші, вони не стали б воюючими сторонами", – заявив Родеріх Кізеветтер, політик опозиційного Християнсько-демократичного союзу та колишній офіцер генерального штабу Бундесверу.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що військові НАТО неминуче з’являться в Україні – з якою метою.

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