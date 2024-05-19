Закрыть небо над Украиной: у НАТО уже есть модель – Business Insider

У НАТО уже есть действенная модель защиты неба Украины от российских атак. Эта модель была продемонстрирована во время иранской атаки на Израиль в апреле.

Об этом пишет издание Business Insider.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил убеждение, что ракеты-перехватчики могут запускаться с территории соседних с Украиной стран НАТО, таких как Польша и Румыния, чтобы прикрыть по крайней мере западные области Украины.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что правящие и оппозиционные партии Германии выражают поддержку идеи защиты приграничных к НАТО регионов Украины.

"Западные страны могли бы защитить часть воздушного пространства Украины вблизи территории НАТО и сбивать российские беспилотники и ракеты. Это снизило бы нагрузку на украинскую противовоздушную оборону и позволило бы им защитить фронт. Как в случае с Израилем, где помогали Франция, Великобритания и другие, они не стали бы воюющими сторонами", - заявил Родерих Кизеветтер, политик оппозиционного Христианско-демократического союза и бывший офицер генерального штаба Бундесвера.

Напомним, издание The New York Times писало, что военные НАТО неизбежно появятся в Украине – с какой целью.

Читайте также ведущие новости дня: