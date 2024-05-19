Почему в Украине есть проблемы с ротацией военных: нардеп объяснил

В Украине армия насчитывает более одного миллиона человек. Часть из них вовлечена в войну, развязанную РФ против Украины. Однако далеко не все наши военные пошли на ротацию.

Об этом в эфире телемарафона сообщил нардеп Александр Федиенко.

"Да, это вопрос, который постоянно на слуху. Но давайте начнем с того, что вы сказали о ротации. Я всегда говорил и говорю, что наша армия, говорящая выше военное руководство, насчитывает более 1 млн. Я не говорю, что весь 1 млн находится постоянно на линии боевого столкновения. Но мне непонятно, почему даже с учетом этой численности мы не можем сделать ротацию для тех, кто уже год или два на линии боевого столкновения. Здесь, по моему мнению, есть некоторая недоработка высшего военного руководства", — подчеркнул нардеп.

По его словам, демобилизацию сделать сейчас невозможно.

"Это не АТО, это реальная война. Сделать демобилизацию физически невозможно, а ротацию – да. Ее нужно делать, нашим военным нужно давать отдыхать", — подчеркнул Федиенко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку по Харьковщине 19 мая, в результате которой, по последним данным, погибли пять человек, в том числе беременная женщина.

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