Як виростити великий урожай картоплі: найкращі поради

Картопля годує українця цілий рік. Виростити хороший урожай картоплі сьогодні, в умовах воєнного стану дуже важливо. В статті ТСН.ua зібрані найкращі поради - як садити картоплю, доглядати, боротися з шкідниками.

Врожайність картоплі залежить від багатьох факторів - від ґрунту, способу посадки, вибраного сорту, технологій вирощування картоплі, удобрювання землі, ефективної боротьби зі шкідниками та хворобами картоплі тощо.

Ділимося вважливими порадами, які допоможуть виростити хороший врожай картоплі.

Коли садити картоплю

Коли садити картоплю залежить від сорту картоплі та погодних умов. Якщо температура повітря підіймається вище 10 С, а ґрунт прогрівся, картоплю можна садити. Найчастіше картоплю садять, в залежності яка весна, з другої половини квітня по травень. Землю заздалегідь потрібно зорати або перекопати, внести органічні добрива - гній, дернову землю, торф, тирсу, компост, пісок, золу.

Як підготувати матеріал для посадки

Перед посадкою картоплі, потрібно:

Перебрати та видалити гнилі, підморожені, заражені хворобами, м'які бульби. Для посадки краще відібрати середню картоплю.

Бажано бульби прогріти в духовці або на сонці.

Проростити до появи паростків.

Продезінфікувати від хвороб. Для знезараження від хвороб рекомендується приготувати наступний розчин - в 10-ти літрах води розчинити 1 г марганцівки та мідний купорос об'ємом в сірникову коробку. Залити цим розчином картоплю на пів години, потім висушити

посадка картоплі / Pexels

Способи посадки картоплі

Хороший спосіб для піщаного ґрунту спосіб посадки під траншею. На відстані 1 метр одна від одної виривається траншея глибиною 30 см. Траншея викладається шаром сіна 15 см та присипаєтесь гноєм, якщо є ще золою. Дуже бажано, щоб траншея була вирита восени. Навесні в траншею викладається бульба, яка присипається ґрунтом. Посадка в траншею рятує картоплю від заморозків, утримує вологу.

Ділянку під посадку під лунки також бажано підготувати восени - внести добрива, про мульчувати ґрунт. Навесні викопати лунки на відстані 80 см, глибиною 8-10 см. Пророщені бульби помістити в лунку паростками вгору. Бажано зверху удобрити компостом та золою.

Як поливати та підживлювати картоплю

Картопля вибаглива до поливу - не любить як надлишку, так і нестачі вологи. Зразу після посадки картоплі не рекомендується поливати її протягом 2 тижнів. Надалі, в спеку поливати раз на тиждень.

Поливи поєднують з підгодівлею. Підгодовувати картоплю можна, наприклад, пташиним послідом. Останній поміщають в місткість, заливають водою і залишають перебродити кілька днів. Готову суміш розбавляють водою у співвідношенні 1 до 10 і використовують для підгодівлі.

Підгодовуючи картоплю добривами треба враховувати співвідношення мікроелементів, що знаходяться в їх складі. Комплекси, що містять збільшену кількість азоту і калію впливають на розмір картоплин, але не збільшують їх кількість, а бор і магній в складі добрива прискорюють і час формування картоплі, і впливають на її розмір.

Підгортання картоплі

Картоплю потрібно підгорнути двічі. Перше підгортання проводиться після посадки, коли стеблі картоплі досягнуть висоти 20 см. Через 10 днів потрібно провезти повторне підгортання. Не можна підгортати картоплю в суху погоду.

Як боротися з фітофторою та колорадським жуком без хімії

Зазвичай фітофтора нападає на картоплю після 10 серпня, коли рання картопля вже зібрана. Тому, щоб уберегтися від фітофтори, саджайте ранні сорти картоплі. Ще одна порада, оскільки фітофтора вражає плоди картоплі з листя та з дощами, потрібно скошувати її за 2 тижні до викопування.

Колорадський жук виходить із землі в останніх числах травня та їсть в цей час ніжні листочки. Якщо картоплю висадити у 20-х числах квітня, листки до цього часу перетворяться в кущі, які будуть не до вподоби жукам. Можна час від часу проходити по міжряддях та збирати шкідливих комах.

Лайфхаки для вирощування рекордних врожаїв картоплі

Досвідчені дачники використовують наступні хитрощі для покращення врожаїв картоплі:

Надрізи, що стимулюють. Поперечний надріз, що підходить для великих бульб, які надрізають перпендикулярно осі та кільцевий надріз. останні застосовується на дрібних бульбах. Надрізи зазвичай підвищують врожайність картоплі на 12-15%.

Ламання стебел - через 2-3 тижні після цвітіння картоплі стебла ламають на висоті 10-15 см від землі. Це дозволяє поживним речовинам не йти у великому обсязі на розвиток листя і бадилля, а живити кореневу систему.

Використання елітного насінневого матеріалу, оскільки домашні вирощувані сорти вироджуються.

Використання скошеної трави, бур'янів в якості мульчі зменшує випаровування вологи, привертає дощових черв’яків для розпушування ґрунту.

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