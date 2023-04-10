Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україну можуть чекати нові випробування: екстрасенс пояснив, які саме

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
600
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україну можуть чекати нові випробування: екстрасенс пояснив, які саме

Фото: Pexels

Природа підготувала для українців нові випробування, які можуть стати викликом для всього людства

Земля "кричить" до нас, просячи змінитися і духовно розвиватися, щоб ми могли жити в гармонії з природою.

Про це в інтерв'ю "УНІАН" розповів екстрасенс Роман Шептицький.

Шептицький попереджає про можливість землетрусів, пробудження вулканів, повеней, пожеж і навіть нових модифікованих вірусів, що можуть виникнути через відчутну зміну енергетики природи. Якщо люди не усвідомлять небезпеки і не почнуть змінюватися, то природні катаклізми не зупиняться.

Нагадаємо, що винищувач з РФ ледь не збив британський розвідувальний літак біля України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
600
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація