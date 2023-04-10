Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украину могут ждать новые испытания: экстрасенс объяснил, какие именно

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украину могут ждать новые испытания: экстрасенс объяснил, какие именно

Фото: Pexels

Природа подготовила для украинцев новые испытания, которые могут стать вызовом всему человечеству

Земля "кричит", прося измениться и духовно развиваться, чтобы мы могли жить в гармонии с природой.

Об этом в интервью "УНИАН" рассказал экстрасенс Роман Шептицкий.

Шептицкий предупреждает о возможности землетрясений, пробуждения вулканов, наводнений, пожаров и даже новых модифицированных вирусов, которые могут возникнуть из-за ощутимого изменения энергетики природы. Если люди не осознают опасности и не станут меняться, то природные катаклизмы не остановятся.

Напомним, что истребитель из РФ чуть не сбил британский разведывательный самолет у Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
181
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация