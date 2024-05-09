Коли та як садити квасолю: сприятливі дні, найкращі поради

Коли садити квасолю навесні 2024 року

Урожайність квасолі залежить від світлового дня, їй потрібно, щоб було не менше 12 годин світла щоденно. І ще для її дозрівання потрібне тепло. Тому висаджувати у відкритий ґрунт квасолю потрібно від травня, коли він добре прогріється до температури 12-15 ºC на глибині 10 см. Існує прикмета, яка підкаже, коли садити квасолю у відкритий ґрунт - коли почнуть цвісти каштани.

Хоча квасоля може витримувати похолодання до 1 °C, найкращими умовами для її зростання вважається температура 20-25 °C. Холод, вітер і дощі можуть викликати опадання квіток та появу грибкових хвороб. Так само й через спеку квітки можуть опадати, а плоди не зав’язуватися.

Сорти квасолі, що в'ються, потрібно висаджувати пізніше прямостійних сортів десь на тиждень. Після першого садіння квасолю можна сіяти кожні 10 днів від середини травня до початку липня.

Коли садити квасолю за місячним календарем

Сприятливими днями для садіння квасолі у травні є 9−10, 13−14, 18, 20−24, 28−31 числа.

Сприятливі дні для квасолі в червні – це 1−3, 5−6 червня

Як садити квасолю

Підготовка насіння

Перед садінням квасолини потрібно замочити, щоб вони набухли.

Перед самим садінням для захисту від хвороб і шкідників насіння недовго, протягом п'яти хвилин, треба потримати в розчині борної кислоти.

Який повинен бути ґрунт для квасолі

Квасоля не любить глинисті ґрунти через те, що в них застоюється вода. Не любить вона й занадто азотистих ґрунтів через те, що сама його багато виробляє. Найкраще, якщо ділянка буде з легким ґрунтом, через який проходить вода, захищена від вітру та сонячна. Оскільки квасоля, як і інші бобові, багата азотом, хорошою ідеєю буде посадити її на ділянках із виснаженим ґрунтом, які давно не удобрювали. Таким чином вона підготує ґрунт для садіння овочевих культур.

Від осені ґрунт для квасолі перекопують із внесенням добрив. Землю удобрюють перегноєм, додають доломітове борошно, аміачну селітру, подвійний суперфосфат, хлористий калій або калійну соду.

Але якщо таким чином підготувати ґрунт для квасолі від осені не вдалося, нічого страшного, квасоля добре росте після таких культур, як капуста, помідори, картопля, баклажани, перець та огірок. Не потрібно висаджувати квасолю після бобових рослин – на ділянках, де росли горох, сочевиця, соя, арахіс, боби і, власне, квасоля. В таких місцях квасолю потрібно садити не раніше, ніж через три-чотири роки.

Садіння квасолі

Спосіб садіння квасолі залежить від її виду. Кущові сорти квасолі сіють на глибину 5-6 см, з інтервалом між кущами 20-25 см, ширина міжряддя – до 40 см. Сорти, які в'ються, сіють рідше, на відстані 25-30 см між кущами з міжряддям близько 50 см.

До ямки кладуть по 5-6 квасолин. Коли з'являться паростки, залишають по три міцні сіянці, решту пересаджують. Після садіння ґрунт ущільнюють та поливають.

У разі, якщо загрожують заморозки, можна накрити посіви плівкою.

Надалі квасолю потрібно регулярно поливати, прополювати, підгортати, розпушувати ґрунт, підживлювати.

Коли квасоля підросте, її потрібно підв'язувати до опор.

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