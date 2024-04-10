Верования, предупреждающие о беде и опасности: популярные народные приметы

Многие обходят углы стола, не передают вещи через порог или обходят черного кота. Все это народные верования, передающиеся от поколения к поколению.

Народные верования были призваны регулировать отношения людей между собой и с окружающим миром. Они формировались на основе наблюдений многих поколений – наши предки наблюдали за природой, бытом и разрабатывали определенные правила, традиции для упорядочения повседневной жизни. Разнообразные ситуации объяснялись вмешательством духов и потусторонних сил.

С приходом христианства верования трансформировались в народные обычаи. Таким образом, давние традиции переплелись с христианскими постулатами.

Сегодня многие верования соблюдаются неосознанно, потому что так поступали родители и деды.

Популярные приметы и предрассудки, предупреждающие об опасности

Вечером нельзя что-нибудь одалживать или выносить из дома мусор

Считалось, что все, что происходит вечером, когда уже стемнеет – это не время человека. Человек в это время не защищен и может подвергаться влиянию нечистой силы.

Потому вечером нельзя ничего отдавать, чтобы не накликать беду. Когда человек что-то выносит из дома вечером, то будто отдает это потусторонним силам. Такие действия могут повлечь несчастье, привлечь к нему потусторонние силы.

Если свистеть в доме, не будет денег

Считается, что свист – это неестественный звук, связанный с нечистой силой. В легендах свист часто сопровождает черта или беса. В народных традициях свист наделяется определенной демонической силой, считается, что им можно вызвать нечистую силу.

Нельзя передавать вещи через порог

Наши предки считали, что порог в доме – это граница между реальным и потусторонним. По давней традиции когда-то хоронили под порогом. Порог воспринимался как граничное пространство, поэтому передавать вещи через порог запрещалось.

По этим же причинам на пороге не разрешалось ни сидеть, ни стоять.

Нельзя смотреть в разбитое зеркало

Зеркало – это своеобразный портал между мирами, ведущий в параллельный мир. Потому его завешивают на все 9 дней, когда в доме умирает человек.

Считалось, что разбитое зеркало продолжает сохранять свои свойства портала, но сломанного. Поэтому смотреть у него было к неудачи, которая придет к человеку из другого мира.

Существовало даже поверье, что невзгоды будут преследовать человека, взглянувшего в разбитое зеркало, в течение 7 лет.

Нельзя дарить ножи

В старину верили, что нож может как защитить, так и навредить при неправильном использовании. Считалось, что кузнецы, работающие с металлом, имеют знания, недоступные другим людям, знакомы с нечистой силой.

Поэтому если кто дарил что-то острое и металлическое, этот предмет был от нечистого. Чтобы не было неудачи, нужно было откупить этот предмет. Поэтому люди выкупали ножи, чтобы через них не передалось ничего дурного.

Женщина перешла дорогу с пустым ведром – к несчастью

Полное ведро символизировало наполненность, благодать, а пустое – бедность и неудачу.

Поэтому когда переходят с полными ведрами — это успех и счастье, с пустым ведром – наоборот.

Рассыпанная соль – до ссоры

Соль очень дорого стоила, только богатые люди могли себе позволить покупать много соли, поэтому, когда кто-то в доме ее рассыпал, возникала ссора. В традиционных обрядах соль используют в качестве защиты. Поэтому рассыпать соль – это еще и рассеять свою защиту.

Не замужним нельзя сидеть на углу стола

К углам относились с особой осторожностью, так как они считались одним из границ между реальным и потусторонним.

Считалось, что они словно выталкивают, люди должны сидеть по сторонам, а сиденье на углу воспринимается как неправильное. Можно получить наказание за это.

Если птица врезалась в окно – это к несчастью

Это чрезвычайно древний символ, связанный с тем, что улетающие в теплые края птицы находятся в потустороннем мире. Они могут символизировать либо души умерших, либо переносить от них какую-либо информацию. Поэтому считается, что залетающая домой птичка – это послание с того света.

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