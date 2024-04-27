В центре Ужгорода заметили косулю: появилось видео

Животное скакало по воде, распугивая уток на набережной города.

В центре Ужгорода заметили косулю. Дикое животное дивило горожан.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола и обнародовал видео.

"Косуля в центре Ужгорода! Животное заметили у пешеходного моста в 10 часов утра", – написал он под видео.

Животное скакало по воде, распугивая уток, а потом помчалось по берегу реки в направлении моста Масарика.

В центре Ужгорода заметили косулю

Напомним, в Чернобыле на Киевщине появилось животное, которое экологи не фиксировали от прошлого века.

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