В центре Ужгорода заметили косулю: появилось видео

Животное скакало по воде, распугивая уток на набережной города.
В центре Ужгорода заметили косулю. Дикое животное дивило горожан.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола и обнародовал видео.
"Косуля в центре Ужгорода! Животное заметили у пешеходного моста в 10 часов утра", – написал он под видео.
Животное скакало по воде, распугивая уток, а потом помчалось по берегу реки в направлении моста Масарика.
Напомним, в Чернобыле на Киевщине появилось животное, которое экологи не фиксировали от прошлого века.
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