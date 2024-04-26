РФ атаковала Сумы и область: есть "прилеты" и погибшие (фото)

Российские войска 26 апреля сбросили две авиабомбы на Сумы и обстреляли гражданскую инфраструктуру города Белополье в области.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Так, российские оккупанты в течение двух часов обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуру Белополья Сумского района.

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В результате атаки погибли две женщины в возрасте 77 и 69 лет. Еще три женщины получили ранения. Обстрелами повреждены многоэтажки и частные дома.

Российские войска также нанесли авиационный удар по промышленному объекту в Сумах. По предварительным данным, враг применил две управляемые авиационные бомбы.

На местах вражеских атак работают полицейские, спасатели и другие профильные службы.

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Последствия обстрела Белополья Сумской области 26 апреля / Фото: МВС Украины в Telegram

Последствия обстрела Белополья Сумской области 26 апреля / Фото: МВС Украины в Telegram

К слову, ранее 26 апреля россияне сбросили КАБы на город Дергачи в Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека.

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