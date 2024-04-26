Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине на 1 млрд

В пакете будут ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин анонсировал новый пакет военнойпомощи Украине на 1 млрд долларов.

Об этом он сообщил перед началом заседания в формате "Рамштайн", сообщает Укринформ.

Он отметил, что в новый пакет помощи войдут ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

Напомним, ранее сообщалось, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами уже в этом году.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили, что приоритетом для Украины являются средства противовоздушной обороны.

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