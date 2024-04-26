Дания увеличит военную помощь для Украины на $630 млн

Дания с начала российского вторжения в Украину была одной из самых активных стран-доноров.

Власти Дании приняли решение об увеличении военнойпомощи для Украины в этом году на 630 миллионов долларов США (4,4 миллиарда крон).

Об этом заявил глава Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает AFP.

Он отметил, что Дания с начала российского вторжения в Украину была одной из самых активных стран-доноров.

"Мы будем продолжать это делать, и поэтому я рад, что подавляющее большинство партий парламента поддерживают нас, добавляя в Украинский фонд в 2024 году еще 4,4 миллиарда крон на военную помощь", — заявил он.

Фонд был создан для распределения помощи Украине в период 2023 – 2028 гг. После увеличения финансирования общий объем Украинского фонда составит 64,8 миллиарда датских крон (свыше $9,3 млрд).

Напомним, ранее сообщалось, что посол Дании раскрыл детали нового пакета помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидеры трех стран ЕС обсудили поставки Украине дополнительных систем ПВО.

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