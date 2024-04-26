Данія збільшить військову допомогу для України на $630 млн

Данія з початку російського вторгнення до України була однією з найактивніших країн-донорів.

Влада Данії прийняла рішення про збільшення військової допомоги для України цього року на 630 мільйонів доларів США (4,4 мільярда крон).

Про це заявив голова Міністерства оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає AFP.

Він зазначив, що Данія з початку російського вторгнення до України була однією з найактивніших країн-донорів.

"Ми будемо продовжувати це робити, і тому я радий, що переважна більшість партій парламенту підтримує нас, додаючи до Українського фонду у 2024 році ще 4,4 мільярда крон на військову допомогу", - заявив він.

Фонд був створений для розподілу допомоги Україні в період 2023 - 2028 рр. Після збільшення фінансування загальний обсяг Українського фонду становитиме 64,8 мільярда данських крон (понад $9,3 млрд).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол Данії розкрив деталі нового пакету допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що лідери трьох країн ЄС обговорили постачання Україні додаткових систем ППО.

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