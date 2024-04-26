Пентагон анонсував новий пакет допомоги Україні на 1 млрд

У пакеті будуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів.

Про це він повідомив перед початком засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що у новий пакет допомоги увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами вже цього року.

Крім того, ми раніше інформували, що у США заявили, що наразі пріоритетом для України є засоби протиповітряної оборони.

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