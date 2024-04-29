Якою погодою завершиться квітень: синоптикиня дала прогноз 

Завтра, 30 квітня, протягом дня в Україні передбачається +20...24°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У вівторок очікується +20+24 градуси, на Закарпатті до +26 градусів, на узбережжі морів подекуди +18+21 градус.

Вітер у вівторок буде з північного сходу, на сході та півдні України можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві завтра сухо, сонячно, +22 градуси.

"Почався передвеликодній тиждень, у який погоду України визначатиме антициклон. Він не дасть шансів ніяким дощам, ні з сахарською пилюкою, ні звичайним чистим і прозорим. Бо антициклон - це практично завжди суха сонячна погода", - написала вона.

Раніше синоптикиня дала прогноз на травень - якою буде погода читайте у новині.

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