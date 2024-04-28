Місцями з дощами, проте дуже тепло: прогноз погоди на 29 квітня

Погода в Україні 29 квітня буде теплою, а опади пройдуть лише в окремих регіонах.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

"У понеділок - невелика хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами. на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

Прогноз погоди на Київщині та у столиці

Завтра очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-10 м/с.Температура вночі 4-9°, вдень 17-22°.

У Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°.

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