Тримаємо Часів Яр: Сенцов показав підбадьорливе фото з фронту

Боєць опублікував знімок, на якому він позує із широкою усмішкою на обличчі.
Український режисер, командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов показав підбадьорливе фото з фронту, заявивши про продовження оборони Часового Яру на Донеччині.
Відповідний знімок боєць виклав на своїй Facebook-сторінці.
Сенцов опублікував знімок з фронту, на якому він із широкою усмішкою на обличчі позує чи то в сутінках, чи то на світанку на тлі зруйнованих ворожими атаками багатоквартирних будинків.
"Тримаємо Часік", – вказав боєць у короткому дописі, давши таким чином зрозуміти, що Сили оборони України продовжують оборону Часового Яру.
У коментарях до повідомлення користувачі дякують командиру штурмової роти за службу та закликають берегти себе:
- "бережи себе";
- "дякую за службу";
- "дякую і бережіть себе і хлопців поряд! Разом до Перемоги, а далі най обовʼязково буде!!!"
- "Дякую. Божого захисту вам, сили і витримки. А ми в тилу робимо все, щоби вам допомогти".
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Нагадаємо, як повідомив 28 квітня заступник командира батальйону 92-ї ОШБр Олесь Маляревич, ворог продовжує штурми біля Часового Яру, але окупантам нічого не вдається, а ЗСУ навіть змогли повернути деякі позиції.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Унікальні кадри з фронту! Журналіст пробрався до захисників і захисниць Часового Яру
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