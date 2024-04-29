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Харків – під ударом російських КАБів: у місті лунають вибухи

Харків – під ударом російських КАБів: у місті лунають вибухи

РФ знову атакувала Харків / Фото: ТСН.ua

У Харкові – серія вибухів. Росіяни цинічно гатять по мирному місту своїми КАБами.

Надвечір у понеділок, 29 квітня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові – серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні", – написав він. Інших деталей мер не повідомив.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району, і закликав місцеивих перебувати в укриттях. 

Згодом він уточнив, що окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо, КАБами. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються.

"Приліт у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки", - додав мер Терехов.

Станом на 18.18 повітряна тривога оголошена лише на Харківщині.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 18:18 29 квітня / ©
Карта повітряних тривог в Україні станом на 18:18 29 квітня

UPD

Станом на 18:24 повітряну тривогу оголосили у південних та центральних областях через пуски ракет з Криму.

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Нагадаємо, що уночі 27 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Салтівському району Харкова. Зокрема, по території психлікарні.

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