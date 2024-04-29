Харків – під ударом російських КАБів: у місті лунають вибухи

У Харкові – серія вибухів. Росіяни цинічно гатять по мирному місту своїми КАБами.
Надвечір у понеділок, 29 квітня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові – серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні", – написав він. Інших деталей мер не повідомив.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району, і закликав місцеивих перебувати в укриттях.
Згодом він уточнив, що окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо, КАБами. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються.
"Приліт у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки", - додав мер Терехов.
Станом на 18.18 повітряна тривога оголошена лише на Харківщині.
UPD
Станом на 18:24 повітряну тривогу оголосили у південних та центральних областях через пуски ракет з Криму.
Нагадаємо, що уночі 27 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Салтівському району Харкова. Зокрема, по території психлікарні.
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