Харків – під ударом російських КАБів: у місті лунають вибухи

У Харкові – серія вибухів. Росіяни цинічно гатять по мирному місту своїми КАБами.

Надвечір у понеділок, 29 квітня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові – серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні", – написав він. Інших деталей мер не повідомив.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району, і закликав місцеивих перебувати в укриттях.

Згодом він уточнив, що окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо, КАБами. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються.

"Приліт у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки", - додав мер Терехов.

Станом на 18.18 повітряна тривога оголошена лише на Харківщині.