Загроза балістики: у низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

У понеділок, 29 квітня, о 18:28 у низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістикою зі сходу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога" – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Мапа тривог станом на вечір 29 квітня / Фото: alerts.in.ua

У Мережі пишуть про вибухи у Харкові та Одесі.

Нагадаємо, російська армія намагається використати ситуацію, поки Україна очікує на постачання озброєння від партнерів, передусім від США, зазначив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

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