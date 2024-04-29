Харьков – под ударом российских КАБов: в городе и области раздавались взрывы

В Харькове – серия взрывов. Россияне цинично бьют по мирному городу своими КАБами.
К вечеру в понедельник, 29 апреля, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"В Харькове – серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны", – написал он. Других деталей мэр не сообщил.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и району, и призвал местных находиться в укрытиях.
Позже он уточнил, что оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно, КАБами. Ранения получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь. Подробности устанавливаются.
"Прилет в зону жилой застройки города. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки", – добавил мэр Терехов.
Кроме Харькова, россияне нанесли удары минимум пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района. По состоянию на сейчас – без пострадавших.
Напомним, что ночью 27 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Салтовскому району Харькова. В частности, по территории психбольницы.
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