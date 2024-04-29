Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Харьков – под ударом российских КАБов: в городе и области раздавались взрывы

Харьков – под ударом российских КАБов: в городе и области раздавались взрывы

РФ снова атаковала Харьков / Фото: ТСН.ua

В Харькове – серия взрывов. Россияне цинично бьют по мирному городу своими КАБами.

К вечеру в понедельник, 29 апреля, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове – серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны", – написал он. Других деталей мэр не сообщил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и району, и призвал местных находиться в укрытиях.

Позже он уточнил, что оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно, КАБами. Ранения получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь. Подробности устанавливаются.

"Прилет в зону жилой застройки города. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки", – добавил мэр Терехов.

Кроме Харькова, россияне нанесли удары минимум пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района. По состоянию на сейчас – без пострадавших.

Напомним, что ночью 27 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Салтовскому району Харькова. В частности, по территории психбольницы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация