Ракетний удар по Одесі: кількість жертв далі зростає

Четверо потерпілих - у дуже важкому стані.

В Одесі зросла кількість жертв російської ракетного удару по місту, якого окупанти завдали 29 квітня. Станом на нинішній ранок відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до п'яти осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження", - наголосив очільник ОВА.

З його слів, у місцевих медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані перебуває вісім осіб. Четверо з них - у вкрай важкому стані. Зокрема, і чотирирічна дівчинка.

Ракетний удар по Одесі

Напередодні армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Сталися пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Зокрема, виникло сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії.

Проректор національного університету "Одеська юридична академія" повідомив, що серед поранених – екснардеп Сергій Ківалов.

Військовий оглядач Олександр Коваленко наголосив, що окупанти "балістичною ракетою цілеспрямовано били по локації зі скупченням людей". Росіяни вдарили по прогулянковій зоні, де щодня гуляють одесити.

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