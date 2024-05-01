Силы Обороны восстановили позиции восточнее Ямполевки — Deep State

Карта боевых действий в Донбассе обновлены.

Об этом сообщает канал аналитики Deep State.

В частности, Силы Обороны восстановили позиции восточнее Ямполевки. Враг захватил Керамик и Новокалиново, а также продвинулся возле Новоалександровки и Урожайного. Ситуация в Роботино уточняется.

"Напоминаем, что Украины ждут тяжелые летние месяцы", — отметили аналитики.

Также читайте Одесса оказалась под вражеским ударом: подробности

Напомним, по словам военных аналитиков, Украина не сможет создать купол с ПВО, что обеспечило бы 99% сбития ракет, как в Израиле. Защитить Украину полностью от ракетных ударов РФ невозможно. Отдельные объекты и города можно защитить только точечно.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.