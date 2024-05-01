Как изменится начисление субсидий с 1 мая в Украине

С 1 мая для большинства украинцев автоматически перечислят жилищную субсидию на неотапливаемый сезон. Если не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи, ее назначат до 30 апреля 2025 года. В то же время, есть категории людей, которым субсидию с 1 мая назначат по обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Об этом сообщил Кабмин.

На основании обращения жилищную субсидию предоставляют на неотапливаемый сезон и тем украинским потребителям, которые имеют право на выплату, но субсидии не получали в отопительный сезон. В правительстве напомнили, что в случае подачи заявления жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона с начала такого сезона, но не раньше дня возникновения права на его получение.

Субсидия назначается на следующий жилищный сезон за личным обращением, если:

в составе домохозяйства присутствуют внутренне перемещенные лица

в домохозяйстве количество лиц, фактически проживающих и зарегистрированных, меньше, чем количество зарегистрированных

заявитель (член домохозяйства) жилое помещение арендует, за него платит жилищно-коммунальные услуги

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жидкого и твердого печного бытового топлива

Напомним, гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать уполномоченный орган о возникновении обстоятельств, в частности, о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней. В случае неуведомления в установленный срок предоставления жилищной субсидии прекращается уполномоченным органом.

Читайте также: