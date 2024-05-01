Як зміниться нарахування субсидій від 1 травня в Україні

Від 1 травня для більшості українців автоматично перерахують житлову субсидію на неопалювальний сезон. Якщо не змінилися дані про майновий стан або склад сім’ї, її призначать до 30 квітня 2025 року. Водночас є категорії людей, яким субсидію від 1 травня призначать за зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Про це повідомив Кабмін.

На підставі звернення житлову субсидію надають на неопалювальний сезон і тим українським споживачам, які мають право на виплату, але субсидії не отримували в опалювальний сезон. В уряді нагадали, що в разі подання заяви житлова субсидія призначається протягом двох місяців із початку неопалювального сезону від початку такого сезону, але не раніше за день виникнення права на її отримання.

Субсидія призначається на наступний сезон житлова за особистим зверненням, якщо:

у складі домогосподарства присутні внутрішньо переміщені особи

у домогосподарстві кількість осіб, які фактично проживають і зареєстровані, менша, ніж кількість зареєстрованих

заявник (член домогосподарства) житлове приміщення орендує, за нього сплачує житлово-комунальні послуги

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, рідкого та твердого пічного побутового палива

Нагадаємо, громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати уповноважений орган про виникнення обставин, зокрема щодо перебування за кордоном особи із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів. В разі неповідомлення у встановлений термін надання житлової субсидії припиняється уповноваженим органом.

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