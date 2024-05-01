На Запоріжжі збудують підземні школи

Загалом у перспективі – будівництво 10 підземних шкіл.
У Запорізькій області планують збудувати перші п’ять підземних шкіл, аби діти за бажанням могли повернутися до офлайн-навчання.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди щодо будівництва п’ять підземних шкіл на Запоріжжі.
"Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави – до 500 мільйонів гривень", – зазначив Федоров.
Він уточнив, що перші три школи будуть збудовані у Запоріжжі, ще дві – у Запорізькому районі. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.
Цього тижня будуть оголошені перші тендери на будівництво.
"Наша мета – надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі – 10 підземних шкіл", – повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, що восени 2023 року в Харкові відкрили облаштовані класи для навчання дітей у метрополітені.
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