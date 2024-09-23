Рецепт грибного паштету

Грибний паштет – це чудова альтернатива паштетам із м'ясних продуктів.
Страва виходить більш ніжною та легкою. Дуже смачне поєднання грибного паштету зі свіжим хрустким багетом, а також як начинка для несолодких млинців або закусочних тарталеток.
Інгредієнти
- печериці
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- вершкове масло
- 70 г
- часник
- 1 зубчик
- перець чорний мелений
- сіль
- Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте шматочками.
- Цибулю, моркву очистіть і наріжте дрібними кубиками.
- Гриби промийте та наріжте слайсами.
- На сковороді розігрійте вершкове масло. Викладіть цибулю та моркву та обсмажте до м'якості, потім до овочів додайте гриби та обсмажте ще 10-15 хвилин. За п'ять хвилин до готовності додайте дрібно нарізаний часник. Охолодіть.
- У чашу викладіть обсмажені овочі, яйця. Поперчіть і посоліть. Збийте занурювальним блендером до отримання м'якої, однорідної та пишної маси.
- Викладіть у скляну ємність і відправте до холодильника.
Поради:
Гриби використовуйте будь-які.