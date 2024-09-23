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Рецепт грибного паштету

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
92
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт грибного паштету

Грибний паштет / Фото: Credits

Грибний паштет – це чудова альтернатива паштетам із м'ясних продуктів.

Страва виходить більш ніжною та легкою. Дуже смачне поєднання грибного паштету зі свіжим хрустким багетом, а також як начинка для несолодких млинців або закусочних тарталеток.

Інгредієнти

печериці
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
яйця курячі
2 шт.
вершкове масло
70 г
часник
1 зубчик
перець чорний мелений
сіль
  1. Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте шматочками.
  2. Цибулю, моркву очистіть і наріжте дрібними кубиками.
  3. Гриби промийте та наріжте слайсами.
  4. На сковороді розігрійте вершкове масло. Викладіть цибулю та моркву та обсмажте до м'якості, потім до овочів додайте гриби та обсмажте ще 10-15 хвилин. За п'ять хвилин до готовності додайте дрібно нарізаний часник. Охолодіть.
  5. У чашу викладіть обсмажені овочі, яйця. Поперчіть і посоліть. Збийте занурювальним блендером до отримання м'якої, однорідної та пишної маси.
  6. Викладіть у скляну ємність і відправте до холодильника.

Поради:

Гриби використовуйте будь-які.

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