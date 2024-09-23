Рецепт грибного паштету

Страва виходить більш ніжною та легкою. Дуже смачне поєднання грибного паштету зі свіжим хрустким багетом, а також як начинка для несолодких млинців або закусочних тарталеток.

Інгредієнти печериці 500 г цибуля ріпчаста 1 шт. морква 1 шт. яйця курячі 2 шт. вершкове масло 70 г часник 1 зубчик перець чорний мелений сіль

Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте шматочками. Цибулю, моркву очистіть і наріжте дрібними кубиками. Гриби промийте та наріжте слайсами. На сковороді розігрійте вершкове масло. Викладіть цибулю та моркву та обсмажте до м'якості, потім до овочів додайте гриби та обсмажте ще 10-15 хвилин. За п'ять хвилин до готовності додайте дрібно нарізаний часник. Охолодіть. У чашу викладіть обсмажені овочі, яйця. Поперчіть і посоліть. Збийте занурювальним блендером до отримання м'якої, однорідної та пишної маси. Викладіть у скляну ємність і відправте до холодильника.

Поради:

Гриби використовуйте будь-які.