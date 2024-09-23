Курс валют в Україні: долар пригальмував, євро стрімко дорожчає – що вибрати

Минулий тиждень на фінансовому ринку виявився цікавим і позначився на курсі валют. Ньюсмейкерами стали Національний банк і його голова Андрій Пишний. Перша новина – облікова ставка, тобто відсоток річних, під який НБУ кредитує комерційні банки, була залишена на рівні 13%. Друга – голова Нацбанку повідомив, що долар тепер коливатиметься у ширшому коридорі, що планів щодо емісії, тобто друкування гривні для наповнення держбюджету, нема, а відсотки щодо найпопулярніших тримісячних депозитних сертифікатів знижено з 16% до 15,5% річних.

Як на це відреагував ринок, що буде з курсом поточного тижня, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, а також купувати чи продавати валюту, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (23-29 вересня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Минулого тижня готівковий долар здорожчав на 20 коп., а от курс євро зростав швидше і додав понад 50 копійок.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за тиждень, від 16 до 22 вересня, американська валюта виросла в ціні в середньому на 16 коп. у продажу і на 20 коп. в купівлі, відповідно до 41,75 і 41,18 грн/долар.

Найнижча ціна продажу долара була 41,65 грн/долар (+19 коп. за тиждень), найвища – 41,99 грн/долар (також +19 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,60 (+20 коп. за тиждень).

Готівковий євро почав помітно дорожчати від понеділка, 16 вересня, спершу стрімко, потім повільніше і до п’ятниці, 20 вересня, курс виріс на 52 коп. у продажу – до 46,65 грн/євро і на 50 коп. у купівлі – до 45,94 грн/євро. Нагадаємо: за минулий тиждень євровалюта здорожчала на 20 коп., тобто за два тижні – вже на 1,5 %. На неділю, 22 вересня, курс встановився відповідно 46,66 і 45,96 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар зрожчав у продажу 16-17 вересня (понеділок-вівторок) і від 16 до 18 вересня (понеділок-середа) – у купівлі. Надалі тренд змінився на низхідний. Максимальний курс продажу був 17 вересня – 41,84 грн/долар, максимальний курс купівлі – 18 вересня – 41,75. На неділю, 22 вересня, середній курс продажу долара встановився на рівні 41,59 грн/долар (+26 коп. за тиждень), курс купівлі – 41,50 грн/долар (+40 коп. за тиждень).

Євровалюта у нелегалів здорожчала весь тиждень і на 22 вересня середній курс продажу євро встановився на рівні 46,60 грн/євро (+46 коп. за тиждень), курс купівлі – 46,40 грн/євро (+38 коп. за тиждень).

Нацбанк минулого тижня ослабляв гривню як до долара, так і до євро. Американська валюта подорожчала станом на п’ятницю, 20 вересня, до 41,44 грн/долар (+12 коп.), європейська – до 46,24 грн/євро (+44 коп.).

На понеділок, 23 вересня, регулятор дещо зміцнив гривню: офіційний курс НБУ став 41,35 грн/долар (+3 коп. за тиждень), і 46,15 грн/євро (+35 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збільшилось з 1,11 до 1,12 долара за євро.

За словами Андрія Шевчишина, курс долара пригальмував після того, як голова НБУ Андрій Пишний у четвер, 19 вересня, запевнив, що значної девальвації гривні у найближчий час очікувати не варто.

"Після цього котирування на міжбанківському ринку впали з 41,57 до 41,38 грн/долар, що надалі вплинуло на готівковий ринок, – аналізує Андрій Шевчишин. – Також залишення облікової ставки на рівні 13% повинно, на думку фахівців НБУ, підтримати інтерес до заощаджень у гривні і стримування попиту на валютному ринку".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Прогнози фахівців дещо відрізняються.

Олег Пендзин та Андрій Шевчишин очікують на поточному тижні на незначне тимчасове зміцнення гривні через збільшення пропозиції валюти на міжбанківському ринку.

"Настає кінець місяця і кінець кварталу, підприємства платять податки у гривнях, дивіденди, премії, для чого здають валюту", – пояснив Шевчишин.

Він також уточнив, що на ринку продовжиться так званий боковий тренд, тобто тренд, при якому ціни коливаються у вузькому коридорі біля одного рівня і без чіткого напряму.

Олег Пендзин навів такі аргументи.

"Керівництво Нацбанку не раз заявляло: девальвація гривні, на жаль, неминуча в умовах війни, однак вона буде плавною, про миттєвий обвал курсу від 41,5 до 45 грн за долар мови нема. На тижні триватимуть коливання вгору-вниз, але підсумковий тренд до кінця року виявиться висхідним, через сто днів побачимо курс близьким до 42,5 грн/долар", – говорить Олег Пендзин.

За прогнозом Андрія Забловського, поточного тижня курс долара коливатиметься вгору-вниз помітніше, ніж це було досі.

"Коридор 41,5-41,9 грн/долар залишиться, хоча деякі банки можуть виставити курс продажу готівки і вище 42 грн/долар", – вважає Андрій Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Експерти роблять висновки, що ухвалення законів про держбюджет і про підвищення податків, зокрема, збільшення війського збору з 1,5% до 5% спонукатимуть українців шукати альтернативу гривневим депозитам. Варіантів два – це ОВДП (облігації внутрішньої державної позики, – Ред.) і валюта.

"Після підвищення військового збору до 5%, відрахування з прибутку від депозиту вже з жовтня зростуть до 23% з теперішніх 19,5%, – говорить Андрій Шевчишин. – Поточна середня дохідність гривневого депозиту 10,7% річних, але найбільші державні банки дають 12-13%. Віднімаємо від отриманого доходу з депозиту 23% податків і маємо фактичний дохід 10%, це трохи більше за інфляцію у поточному та наступному роках. Коли ставка депозиту нижча, то матимемо збитки. А при середньорічному курсі долара 45 грн доходність від купівлі долара по курсу 41,8 грн буде також 10%. Є гривневі ОВДП з дохідністю 13-17% і вони без податків. А є ще валютні ОВДП під 2-3% річних, які, з урахуванням девальвації гривні, можуть принести у перерахунку прибуток 13% в гривні".

З цим згоден і Андрій Забловський. Також, за його баченням, не варто побоюватися, що співгромадяни почнуть масово знімати кошти з депозитів і купувати на них валюту або цінні папери.

"Хто впевнений, що долар наразі вигідніший, варто його "купити і забути" на тривалий час, а не намагатися заробити на перепадах курсу. Євро нині дорогий і не факт, що до кінця року не подешевшає до долара. А повільна девальвація гривні психологічно заспокоює, це правильний крок регулятора, аби запобігти масовій паніці населення і спекулятивному зростанню курсу долара, як бувало у попередні часи. З іншого боку, у співгромадян є час, щоб прийняти рішення, куди в нових умовах краще інвестувати", – аналізує Андрій Забловський.

На думку Олега Пендзина, головне – не діяти поспішно у фінансових питаннях.

"Долари "під матрацем" не працюють, найкращий спосіб отримати прибуток у 2025 році – це ОВДП – радить Олег Пендзин. – Але ні закон про держбюджет на 2025 рік, ні про збільшення податків ще остаточно не прийняті, тому гривневі депозити, як і раніше, працюють і приносять зиск. І вкладникам не потрібно достроково, до закінчення договору з банком, знімати кошти з депозитів і купувати ОВДП чи валюту – втратите на відсотках більше, ніж у майбутньому заробите. Будь які нові фінансові операції з гривнею вигідні лише після закінчення терміну депозитного договору з банком".

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним.

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