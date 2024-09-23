У Путина отреагировали на "план победы Украины": каков их ответ

Кремль изучит "план победы Украины" президента Украины Владимира Зеленского только после его публикации в официальных источниках, поскольку в России "с осторожностью относятся к содержанию публикаций в СМИ".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Мы считаем, что невозможно заниматься каким-либо анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-нибудь по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим... Пока очень много разной, в частности противоречивой, информации, недостоверной. Мы к этому относимся очень сдержанно", — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев станут решающими в войне России против Украины.

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