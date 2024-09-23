Следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне - Зеленский

Следующие несколько месяцев станут решающими в войне России против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по случаю получения The Golden Plate Award, которую ему вручила Американская академия достижений, сообщает president.gov.ua.

"Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне – свобода, а на другой – все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Никто из нас не хотел бы – неважно, мы в Америке или в Украине, или в любой точке Европы, или в любой точке мира – никто добровольно не выбирает для своих детей такие режимы, как российская, иранская или любая другая диктатура войны и проливают кровь, всегда воруют будущее – они разрушают годы, оставляя десятилетия в руинах. Вот почему они должны проиграть", — сказал президент.

"У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне – войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, – у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны его определить. Не Россия, не их кровавые союзники", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут личную встречу 26 сентября 2024 года. Главная тема разговора политиков будет касаться дальнейших планов Украины во время войны с РФ. Кроме того, глава украинского государства пообщается с кандидатами в президенты от Республиканской и Демократической партий.

Главная тема разговора – план победы, который должен привести к окончанию войны.

Зеленский не сообщал детали плана победы, только в целом объяснял, о чем речь идет. В нем может идти речь о вопросах безопасности, графике вступления в НАТО, росте поставок оружия и отмене ограничений на применение западных дальнобойных ракет.

Тем временем появилось заявление России о возможном участии во втором мирном саммите. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страна-агрессор не планирует принимать в нем участие.

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