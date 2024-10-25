ЗСУ "задвохсотили" понад 1600 окупантів за добу - Генштаб

Станом на ранок 25 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 685 910 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1630 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 685 910 (+1630) осіб

танків ‒ 9097 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33)

артилерійських систем – 19753 (+34)

РСЗВ – 1238 (+2)

засоби ППО ‒ 982 (+1)

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73)

крилаті ракети ‒ 2625

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79)

спеціальна техніка ‒ 3535 (+22)

Раніше аналітики повідомили, що росіяни намагаються ліквідувати плацдарм ЗСУ, що стримує їх наступ на Лиман і Сіверськ.

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