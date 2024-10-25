ЗСУ "задвохсотили" понад 1600 окупантів за добу - Генштаб

ЗСУ знищують окупантів на полі боя.
Станом на ранок 25 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 685 910 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1630 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 685 910 (+1630) осіб
- танків ‒ 9097 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33)
- артилерійських систем – 19753 (+34)
- РСЗВ – 1238 (+2)
- засоби ППО ‒ 982 (+1)
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73)
- крилаті ракети ‒ 2625
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79)
- спеціальна техніка ‒ 3535 (+22)
Раніше аналітики повідомили, що росіяни намагаються ліквідувати плацдарм ЗСУ, що стримує їх наступ на Лиман і Сіверськ.
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