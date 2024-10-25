ВСУ "задвохсотили" более 1600 оккупантов в сутки — Генштаб

По состоянию на утро 25 октября 2024 года ВСУ уничтожили 685 910 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1630 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 685 910 (+1630) человек

танков ‒ 9097 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 18287 (+33)

артиллерийских систем – 19753 (+34)

РСЗО – 1238 (+2)

средства ПВО – 982 (+1)

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17670 (+73)

крылатые ракеты ‒ 2625

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 27365 (+79)

специальная техника ‒ 3535 (+22)

Ранее аналитики сообщили, что россияне пытаются ликвидировать плацдарм ВСУ, что сдерживает их наступление на Лиман и Северск.

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