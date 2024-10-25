ВСУ "задвохсотили" более 1600 оккупантов в сутки — Генштаб

ВСУ уничтожают окупантов на поле боя.
По состоянию на утро 25 октября 2024 года ВСУ уничтожили 685 910 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1630 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 685 910 (+1630) человек
- танков ‒ 9097 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 18287 (+33)
- артиллерийских систем – 19753 (+34)
- РСЗО – 1238 (+2)
- средства ПВО – 982 (+1)
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17670 (+73)
- крылатые ракеты ‒ 2625
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 27365 (+79)
- специальная техника ‒ 3535 (+22)
Ранее аналитики сообщили, что россияне пытаются ликвидировать плацдарм ВСУ, что сдерживает их наступление на Лиман и Северск.
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