Ночью россияне атаковали Ровенскую область: какие последствия

Несколько часов в регионе звучали сирены.

Ночью 25 октября российские беспилотники атаковали Ровенскую область. Украинские силы ПВО сбили вражескую воздушную цель.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Почти пять часов продолжалась этой ночью тревога в Ровенской области. Результатом работы сил ПВО является сбивание враждебной воздушной цели", — подчеркнул чиновник.

Коваль подчеркнул, что человеческих жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Как сообщалось, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА с севера и юга. В разных областях Украины фиксировали беспилотники.

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