Чому Україна не може стати членом НАТО: пояснення Шольца

Він вважає, що достатньо того, що країни-члени НАТО "описали перспективи" для України.

Країни-члени НАТО "описали перспективи" вступу для України. Втім, країна у стані війни не може стати членом Альянсу.

Про це ві заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі телеканалу ZDF.

"Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО. Усі це знають, щодо цього немає жодних розбіжностей", — заявив німецький політик.

Політик зауважив, що нібито у новому рішенні не бачить потреби зараз. З його слів, запрошення до Альянсу зазвичай досить швидко пов'язане із членством, а Берлін не підтримує цю ідею, яка є першим пунктом Плану перемоги президента Володимира Зеленського.

Шольц наголосив, мовляв, дотримується "обачного курсу", оскільки хоче гарантій, що повномасштабна війна в Україні не переросте у війну Росії та НАТО.

Нагадаємо, видання Politicо повідомило, що сім країн-членів НАТО проти швидкого вступу України до Альянсу. На чолі такої внутрішньо НАТОвської "коаліції" стоять США та Німеччина.

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