У NASA закликали перевірити зв’язки Маска та Путіна

Керівник NASA та сенатор від Демократичної партії США Білл Нельсон вважає необхідним розслідувати зв’язки американського бізнесмена та засновника SpaceX Ілона Маска з російським президентом Володимиром Путін, з яким він начебто підтримує регулярні контакти від кінця 2022 року.

Про це він заявив на World Economy Summit, повідомляє CNN.

Білл Нельсон зауважив, що не впевнений у правдивості цієї інформації, однак її потрібно перевірити.

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“Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, правдива — то, я думаю, це викличе занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій”, — сказав він.

Таке занепокоєння пояснюється тим, що бізнес Ілона Маска тісно пов’язаний із оборонною промисловістю США і американський мільярдер має допуск до певної секретної інформації.

Зокрема, його компанія SpaceX, яка керує сервісом Starlink, виграла секретний контракт на 1,8 мільярда доларів у 2021 році, а також є основним ракетоносієм космічних апаратів для Пентагону та NASA.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що американський мільярдер Ілон Маск регулярно спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним від кінця 2022 року. У приватних розмовах вони обговорюють особисті теми, бізнес і геополітичну напругу.

Про що Путін розмовляє з Ілоном Маском

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