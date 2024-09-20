Маск зробив заяву про вбивство Байдена і Гарріс: за нього взялася спецслужба

Секретна служба США почала перевірку бізнесмена Ілона Маска після його "жартівливого" допису про можливі замахи на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Про це повідомляє Bloomberg.

Маск у соціальній мережі X написав: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Пізніше він видалив свій допис після численних закликів. Мільярдер також заявив, що це був жарт, але його ніхто не зрозумів.

Також читайте Ілону Маску у купівлі Twitter допомогли сини російських олігархів — подробиці скандалу

"Ніхто навіть не намагався це зробити, ось що я хочу сказати, і ніхто не буде... Виявляється, жарти набагато менш кумедні, якщо люди не знають контексту, а подача є звичайним текстом", – написав бізнесмен.

У відповідь на запит Bloomberg Секретна служба США підвередила, що проводить перевірку, чи становить Маск загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена та Гарріс.

За словами представників служби, записи про твіт Маска були зібрані з правоохоронною метою, але це не розголошується, щоб не перешкоджати розслідуванню.

Журналісти зауважили, що погроза президенту чи віцепрезиденту США є кримінальним злочином. За це загрожує чималий штраф або до п’яти років ув’язнення.

"Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються розвідувальної роботи з метою захисту. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з людьми, які під нашим захистом", – сказав речник Секретної служби Нейт Геррінг.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав причиною нещодавньої спроби замаху на себе "риторику" Байдена і Гарріс.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.