Трамп знайшов крайніх у замаху на себе: кого звинувачує

Трамп вважає, що риторика Байдена і Гарріс підбурює людей проти нього.

Ексочільник Білого дому і кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав "риторику" Джо Байдена і віцепрезидентки та своєї опонентки Камали Гарріс причиною спроби замаху на себе.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю каналу Fox News.

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"Він (нападник) повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв згідно з нею. Їхня риторика змушує в мене стріляти, хоча я – той, хто збирається врятувати країну, а вони руйнують країну – як зсередини, так і ззовні", – сказав експрезидент США.

Трамп пригадав минулі коментарі Байдена та Гарріс, які називали його "загрозою демократії".

"Все навпаки. Це люди, які хочуть знищити нашу країну. Це називається ворог зсередини. Вони є реальною загрозою. Вони роблять це за допомогою поєднання риторики та судових позовів, у які мене втягують. Це те, до чого прислухаються небезпечні дурні, як-от стрілець. (...) І те ж саме з першим (стрільцем, який скоїв замах на Трампа у липні – Ред.)", – поскаржився кандидат у президенти.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу поля для гольфу, де перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними CNN, стрілець планував поцілити саме у кандидата у президента, коли той грав у гольф. Зловмисника затримано.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. За інформацією CNN, він висловлював підтримку Україні. Financial Times додає, що підозрюваний нібито їздив до України, щоб потрапити на війну.

Інцидент стався майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Пенсільванії, поранивши колишньому президенту США вухо.

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