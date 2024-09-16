Трамп нашел крайних в покушении на себя: кого обвиняет

Трамп считает, что риторика Байдена и Харрис подстрекает людей против него.

Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал "риторику" Джо Байдена и вице-президента и своей оппонентки Камалы Харрис причиной попытки покушения на себя.

Об этом Трамп заявил в интервью каналу Fox News.

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"Он (нападающий) поверил риторике Байдена и Харрис и действовал по ней. Их риторика заставляет в меня стрелять, хотя я – тот, кто собирается спасти страну, а они разрушают страну – как изнутри, так и извне", – сказал экс-президент США .

Трамп вспомнил прошлые комментарии Байдена и Харрис, называвших его "угрозой демократии".

"Все наоборот. Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну. Это называется враг изнутри. Они являются реальной угрозой. Они делают это посредством сочетания риторики и судебных исков, в которые меня вовлекают. Это то, к чему прислушиваются опасные дураки, как- вот стрелок.(...) И то же самое с первым (стрелком, покушавшимся на Трампа в июле – Ред.)", – пожаловался кандидат в президенты.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где находился Трамп, произошла стрельба. По данным CNN, стрелок планировал попасть именно в кандидата у президента, когда тот играл в гольф. Злоумышленник задержан.

Подозреваемым в вероятном покушении на Трампа является 58-летний Райан Уэсли Рут. По информации CNN, он выражал поддержку Украине. Financial Times добавляет, что подозреваемый якобы ездил в Украину, чтобы попасть на войну.

Инцидент произошел почти ровно через два месяца после того, как 13 июля Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа на митинге в Пенсильвании, ранив бывшего президента США ухо.

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